Арсенал - ПСЖ 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСЖ, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|29
|нп
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Микель Артета
|Луис Энрике
История личных встреч
|28.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|5 : 1
|23.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|2 : 2
|13.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0