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Арсенал - ПСЖ 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Арсенал
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСЖ, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
19БельгияпзЛеандро Троссард
29ГерманиянпКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
87ПортугалияпзЖоау Невеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
8ИспанияпзФабиан Руис
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
23ФранциянпРандаль Коло Муани
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
28.07.2018Международный кубок чемпионов - 2018Международный кубок чемпионовАрсенал5 : 1ПСЖ
23.11.2016Лига чемпионовГруппа A. 5-й турАрсенал2 : 2ПСЖ
13.09.2016Лига чемпионовГруппа A. 1-й турПСЖ1 : 1Арсенал
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2
25.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундАрсенал5 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Арсенал
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Арсенал
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Арсенал
27.09.2024Франция — Лига 16-й турПСЖ3 : 1
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1ПСЖ
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСЖ1 : 0
14.09.2024Франция — Лига 14-й турПСЖ3 : 1
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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