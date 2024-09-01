01:11 ()
Свернуть список

Сандерленд - Дерби Каунти 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Сандерленд
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Дерби Каунти, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
30.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турДерби Каунти1 : 4Сандерленд
04.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСандерленд1 : 1Дерби Каунти
01.03.2008Англия - Премьер-лига28-й турДерби Каунти0 : 0Сандерленд
01.12.2007Англия - Премьер-лига15-й турСандерленд1 : 0Дерби Каунти
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур2 : 1Сандерленд
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСандерленд1 : 0
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур3 : 2Сандерленд
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 3Сандерленд
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турСандерленд1 : 0
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турДерби Каунти2 : 3
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Дерби Каунти
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турДерби Каунти1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турДерби Каунти3 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close