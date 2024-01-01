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Турция - Черногория 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
11 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур
Турция
Черногория

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Черногория, которое состоится 11 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Черногория
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ХорватияРоберт Просинечки
История личных встреч
16.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 10-й турЧерногория1 : 2Турция
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 4-й турТурция2 : 2Черногория
27.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Черногория2 : 2Турция
29.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Турция1 : 0Черногория
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турТурция3 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур0 : 0Турция
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала2 : 1Турция
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала1 : 2Турция
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 3-й тур1 : 2Турция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур2 : 0Черногория
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 3
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Черногория
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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