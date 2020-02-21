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Герта - Нюрнберг 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 19:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
21 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Герта
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Нюрнберг, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг0 : 2Герта
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 3Нюрнберг
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг3 : 1Герта
20.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг1 : 3Герта
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта1 : 0Нюрнберг
16.12.2015 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг0 : 2Герта
02.02.2014 Германия - Бундеслига 19-й тур Герта1 : 3Нюрнберг
18.08.2013 Германия - Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Герта
21.01.2012 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 0Герта
06.08.2011 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта0 : 1Нюрнберг
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Герта
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Герта0 : 1
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 0Герта
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Герта2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 2Герта
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Нюрнберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1Нюрнберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Гамбург2239
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2239
4 Магдебург2238
5 Фортуна2237
6 Падерборн 072237
7 Эльверсберг2235
8 Ганновер-962234
9 Нюрнберг2234
10 Карлсруэ2230
11 Шальке-042227
12 Гройтер Фюрт2226
13 Дармштадт 982225
14 Герта2225
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462217
18
Зона вылета
Ян2215

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