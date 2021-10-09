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Кепа попал в сферу интересов «Лацио»

Дата публикации: 09-10-2021

Зимой «Челси» может расстаться с Кепа Аррисабалагой. Об этом информирует «Il Corriere dello Sport».

Испанский голкипер интересен «Лацио». Римляне занимаются поисками альтернативы для Томаса Стракоши, который может покинуть клуб на правах свободного агента.

Вариант с арендой Кепы «Лацио» рассматривал минувшим летом, но прийти к соглашению стороны не смогли. Основная проблема заключалась в высокой зарплате вратаря, получающего в «Челси» 4 млн евро за сезон.

В составе лондонцев Кепа проиграл конкуренцию Менди и теперь нечасто появляется на поле. В текущем сезоне в его активе всего три матча за «синих» (2 «сухих» встречи).

Рыночная стоимость испанского голкипера составляет 13 000 000 евро («Transfermarkt»).

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