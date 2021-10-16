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«Интер» продлит контракты с Бареллой, Шкриньяром и Брозовичем

Дата публикации: 16-10-2021

«Интер» намерен пролонгировать контракты с Шкриньяром, Брозовичем и Бареллой. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.

Инсайдер сообщил, что для Бареллы миланцы подготовили соглашение до 2026 года. Ранее СМИ писали о проблемах с новым контрактом хавбека. Игрок требовал у клуба увеличения годовой зарплаты до 6 000 000 евро, «Интер» был готов поднять ее с 2,5 до 5 миллионов. В случае провала переговоров в борьбу за центрального полузащитника может вступить французский «ПСЖ».

Переговоры по пролонгации договора со Шкриньяром клуб планирует начать в скором времени. Также «нерадзурри» близки к согласованию условий контракта с Брозовичем. Хорвату предлагается продлить сотрудничество до 2025 года.

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