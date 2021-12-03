«Ньюкасл» нацелился на защитника «Ливерпуля»

Дата публикации: 03-12-2021

«The Telegraph» пишет, что «Ньюкаслу» интересен вариант с переходом Натаниэля Филлипса, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Юрген Клопп не видит игрока в основе «мерсисайдцев», чем и планируют воспользоваться «сороки».



«Ньюкасл», недавно сменивший владельца, проводит сезон крайне неудачно. По итогам 14 туров клуб находится на последней строчке в АПЛ, не имея в своем активе побед. В связи с этим руководство «сорок» намерено усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно.



Среди других претендентов на защитника значится «Вест Хэм».



Контракт Филлипса с «красными» истекает в июне 2025 года. В сезоне 21/22 на счету 24-летнего футболиста всего 3 встречи в составе «Ливерпуля» (без результативных действий).