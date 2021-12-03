«Боруссия» Д начала переговоры с «Бенфикой» по Нуньесу

Дата публикации: 03-12-2021

«Боруссия» (Дортмунд) продолжает поиски форварда на замену Эрлингу Холанду. Нападающий может уйти из немецкого клуба по окончании сезона. В качестве альтернативы норвежцу «Боруссия» рассматривает Дарвина Нуньеса. Информацию об этом опубликовал ресурс «Record».



Источник сообщил, что представители уругвайца уже общались с руководством «шмелей» на тему потенциального перехода.



Помимо команды из Дортмунда, интерес к Нуньесу также проявляют «Милан», «Атлетико» и «Интер».



Соглашение 22-летнего нападающего с «Бенфикой» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне в активе уругвайца 11 забитых мячей и 2 голевых паса в 16 играх за португальский клуб.



Transfermarkt.de оценивает Нуньеса в 20 млн евро.