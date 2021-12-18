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Дуглас Коста близок к переходу в «Сан-Паулу»

Дата публикации: 18-12-2021

Николо Скира посредством «Твиттера» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Дугласа Косты, права на которого принадлежат «Ювентусу». В настоящий момент хавбек находится в аренде в «Гремио».

Наиболее вероятным представляется его переход в «Сан-Паулу». Однако интерес к бразильцу также проявляют «Севилья», команды из Катара и Саудовской Аравии.

Аренда Дугласа рассчитана до конца сезона, после чего ему придется вернуться в «Ювентус». Срок действия его соглашения со «старой синьорой» ограничен июнем 2023 года. Рыночная стоимость 31-летнего хавбека составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).

На счету Дугласа Косты 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 встречах за «Гремио».

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