Дуглас Коста близок к переходу в «Сан-Паулу»

Дата публикации: 18-12-2021

Николо Скира посредством «Твиттера» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Дугласа Косты, права на которого принадлежат «Ювентусу». В настоящий момент хавбек находится в аренде в «Гремио».



Наиболее вероятным представляется его переход в «Сан-Паулу». Однако интерес к бразильцу также проявляют «Севилья», команды из Катара и Саудовской Аравии.



Аренда Дугласа рассчитана до конца сезона, после чего ему придется вернуться в «Ювентус». Срок действия его соглашения со «старой синьорой» ограничен июнем 2023 года. Рыночная стоимость 31-летнего хавбека составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).



На счету Дугласа Косты 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 встречах за «Гремио».