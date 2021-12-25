«Милан» интересуется перспективным форвардом из Франции

Дата публикации: 25-12-2021

Нападающий французского «Нанта» Рэндал Коло Муани может продолжить карьеру в Серии А. Такая информация появилась в итальянских СМИ.



Заполучить 23-летнего игрока очень рассчитывает «Милан», который ищет замену 40-летнему Ибрагимовичу и 35-летнему Жиру (источник – «Get Football News Italy»). Наставник «россонери» Стефано Пиоли считает, что Рэндал идеально впишется в его тактическую схему.



Коло Муани связан контрактом с «Нантом» до 30.06.2022. По оценке «Transfermarkt» центрфорвард стоит порядка 12 000 000 евро.



В сезоне 21/22 Рэндал провел 19 встреч во всех турнирах (7 голов, 3 ассиста). Кроме того, летом он побывал на Олимпиаде в Токио, где в футболке сборной Франции сыграл три матча (без результативных действий).