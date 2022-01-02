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Конте ждет усиления состава "Тоттенхэма"

Дата публикации: 02-01-2022

Конте ждет усиления состава

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Антонио Конте заявил, что ждет усиления состава в зимнее трансферное окно.
"Мы должны обсудить с руководством новые трансферы, да. Когда я только пришел на пост главного тренера, то меня заверили, что команду ждет укрепление. Сейчас я хорошо представляю возможности всех игроков.

Лукаку? Я очень уважаю его и мне нравилось с ним работать, но сейчас он является игроком "Челси", — приводит слова Конте BBC.




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