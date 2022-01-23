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Вратарь сборной Германии может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Дата публикации: 23-01-2022

По информации «Sky Sports», Бернд Лено может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл». «Сороки» заинтересованы в услугах 29-летнего голкипера и намерены оформить его переход ближайшим летом.

Тренерский штаб «Арсенала» сделал выбор в пользу Рамсдейла, потому Лено все чаще оказывается на скамейке запасных. В сезоне 2021/2022 он выходил на поле лишь в 7 встречах, в 2 из которых ему удалось не пропустить.

За «Арсенал» немецкий вратарь выступает с 2018 года. За его трансфер лондонцы выложили 25 млн евро. В общей сложности Лено провел в футболке «канониров» 124 игры, пропустив в них 145 мячей. Его соглашение с клубом действует до лета 2023 года.

Ценник на Лено равняется 16 млн евро (Transfermarkt.de).

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