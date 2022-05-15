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«Боруссия» М расторгла контракт с главным тренером Хюттером

Дата публикации: 15-05-2022

Менхенгладбахская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера. В заключительном туре Бундеслиги команда Адольфа Хюттера разгромила «Хоффенхайм» (5:1).

«После череды переговоров было решено пойти разными путями. Конечно, мне жаль, что так произошло, ведь я чувствовал себя здесь очень комфортно. К сожалению, вместе мы не смогли добились спортивных успехов. И все же я благодарен руководству клуба за открытость и честность», - приводит слова 52-летнего специалиста «Sky Sports».

Таким образом, Хюттер провел во главе «жеребят» один сезон, по итогам которого команда финишировала 10-й в турнирной таблице Бундеслиги и не попала в еврокубки.

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