Вингер «Барселоны» Тринкан близок к переходу в «Спортинг»

Дата публикации: 20-05-2022

По данным «Record», Франсишку Тринкан, права на которого принадлежат «Барселоне», близок к подписанию контракта со «Спортингом». В настоящий момент он защищает цвета «Вулверхэмптона» в рамках договора аренды.



Источник утверждает, что в английском клубе отказались от полноценного трансфера 22-летнего португальца, которого можно было выкупить за 30 000 000 евро. В связи с этим будущее Тринкана остается под вопросом.



Рубен Аморим, возглавляющий «зелено-белых», уже беседовал с футболистом. В процессе разговора он сообщил Франсишку о желании видеть его у себя в команде. Португалец, ранее работавший с Аморимом в «Браге», согласился стать частью «Спортинга».



С начала сезона Тринкан провел за «Вулверхэмптон» 29 игр, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом.