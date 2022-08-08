«Эвертон» арендовал Коуди

Дата публикации: 08-08-2022

Защитник сборной Англии Конар Коуди, на клубном уровне представляющий «Вулверхэмптон», продолжит карьеру в рядах «Эвертона».



Как сообщает официальный сайт «ирисок», сторонам удалось договориться о трансфере 29-летнего футболиста. Правда в данном случае речь идет об аренде игрока до конца сезона 22/23.



Ожидается, что в новой команде Конар займет место травмированного Бена Годфри, выбывшего по меньшей мере на три ближайших месяца.



В прошлом сезоне Коуди провел 42 матча за «волков» во всех турнирах: на его счету четыре гола.



Ранее стало известно, что «Эвертон» на этой неделе планирует завершить переговоры по трансферу трех футболистов – Коуди один из них.