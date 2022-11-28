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«Реал» нашел усиление в Бундеслиге

Дата публикации: 28-11-2022

В «Mundo Deportivo» появилась информация об интересе «Реала» к левому защитнику «РБ Лейпциг». Издание утверждает, что мадридцы рассматривают вариант с подписанием Давида Раума. Сумма сделки может составить порядка 40 млн евро.

Раум обучался футболу в системе «Гройтер Фюрта», где и началась его карьера. В «Лейпциг» защитник попал транзитом через «Хоффенхайм», за который отыграл 1 сезон. В текущем сезоне Раум выходил на поле в футболке «быков» в 22 играх (1 результативная передача).

Трудовые отношения 24-летнего футболиста с клубом в силе до середины 2027 года. Рыночный стоимость Давида – 26 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Германии Раум провел 14 игр, включая 2 матча на чемпионате мира в Катаре, где отметился 1 ассистом.

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