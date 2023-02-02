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Защитник «Лидса» Льоренте перебрался в «Рому»

Дата публикации: 02-02-2023

«Рома» подписала защитника «Лидса» Диего Льоренте. Испанец пополнил состав команды Жозе Моуриньо на правах аренды, в контракте предусмотрена возможность полного выкупа игрока в конце сезона. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

29-летний центрдеф – воспитанник мадридского «Реала». Льоренте также выступал за «Малагу», «Реал Сосьедад», а в 2020 году перешел в «Лидс».

В сезоне 2022/23 Диего провел 13 матчей в составе «павлинов» во всех турнирах. В «Роме» футболист будет выступать под 14-м номером.

«Джаллоросси» занимают шестое место в Серии А, набрав 37 очков. В следующем матче «волки» примут «Эмполи». Игра запланирована на 4 февраля.

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