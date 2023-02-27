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1xBet запускает для фанов кибеспорта грандиозную акцию Path of the Hero

Дата публикации: 27-02-2023

 

Глобальная букмекерская компания 1xBet уже давно стала лидером мировой беттинг-индустрии по вниманию к киберспорту. И вот новое подтверждение этому - букмекер запускает многоэтапную суперакцию Path of the Hero, в рамках которой будут разыграны шикарные призы.

Каждый из 6 этапов акции, которая продлится до октября 2023 года, будет приурочен к одному из крупнейших турниров в киберспорте. Вот их список: The Lima Major, Dota Pro Circuit Tour #2, Berlin Major, Dota Pro Circuit Tour #3, Bali Major, The International 2023.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить 4 простых условия:

  1. Зарегистрироваться/зайти в свой аккаунт на 1xBet.
  2. Дать согласие на участие в бонусных акциях в личном кабинете на сайте/в приложении.
  3. Нажать на кнопку "Принять участие" на странице акции.
  4. Сделать ставку на турнир текущего этапа.


Ставка должна соответствовать акционным параметрам. Что это значит? Для ординаров сумма ставки должна быть от €3 на событие с коэффициентом от 1,6, для экспрессов - от €3 на 3 и больше событий с коэффициентами более 1,3. Чтобы ставка типа “экспресс” зачлась, нужно чтобы в купоне было хотя бы одно событие из зачетного для этапа турнира.

Призы для участников акции 1xBet можно назвать мечтой любого геймера. К примеру, по результатам первого этапа, приуроченного к турниру The Lima Major, участники смогут выиграть: 

  • Игровой компьютер HYPERPC CYBER PLATINUM
  • Смартфон Apple iPhone 14 Pro
  • Игровую консоль PlayStation 5
  • Игровой монитор HP OMEN
  • Систему виртуальной реальности Oculus Quest 2
  • Игровое компьютерное кресло DXRacer OH/FE08/NB
  • Смарт-часы Apple Watch Series 7
  • Игровой руль Logitech G29
  • Игровую консоль Nintendo Switch
  • Наушники Apple AirPods Pro и HyperX Cloud Orbit S
  • Игровую клавиатуру Logitech G915 Tactile
  • Множество промокодов на €5, €10 и €15


За каждую акционную ставку игрок получает так называемые очки опыта (XP). Чем больше размер ставки, тем больше ХР. Поставив €3, игрок получает 1 ХР, а за ставку в €377 начисляется 1500 XP. Стать обладателем наград может любой игрок, сделавший хоть одну ставку, так как розыгрыш призов проводится случайным образом среди всех участников акции. Но, конечно, чем больше XP - тем больше билетов у игрока, а, значит, тем выше его шансы на победу.

Розыгрыши призов будут проводиться после каждого этапа. Первый розыгрыш состоится сразу после окончания турнира The Lima Major, 7 марта, на странице акции.

Участвуйте в промо, делайте ставки на киберспорт на 1xBet и выигрывайте топовые призы от легендарного букмекера!

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