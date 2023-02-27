1xBet запускает для фанов кибеспорта грандиозную акцию Path of the Hero

Дата публикации: 27-02-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet уже давно стала лидером мировой беттинг-индустрии по вниманию к киберспорту. И вот новое подтверждение этому - букмекер запускает многоэтапную суперакцию Path of the Hero, в рамках которой будут разыграны шикарные призы.

Каждый из 6 этапов акции, которая продлится до октября 2023 года, будет приурочен к одному из крупнейших турниров в киберспорте. Вот их список: The Lima Major, Dota Pro Circuit Tour #2, Berlin Major, Dota Pro Circuit Tour #3, Bali Major, The International 2023.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить 4 простых условия:

Зарегистрироваться/зайти в свой аккаунт на 1xBet. Дать согласие на участие в бонусных акциях в личном кабинете на сайте/в приложении. Нажать на кнопку "Принять участие" на странице акции. Сделать ставку на турнир текущего этапа.





Ставка должна соответствовать акционным параметрам. Что это значит? Для ординаров сумма ставки должна быть от €3 на событие с коэффициентом от 1,6, для экспрессов - от €3 на 3 и больше событий с коэффициентами более 1,3. Чтобы ставка типа “экспресс” зачлась, нужно чтобы в купоне было хотя бы одно событие из зачетного для этапа турнира.

Призы для участников акции 1xBet можно назвать мечтой любого геймера. К примеру, по результатам первого этапа, приуроченного к турниру The Lima Major, участники смогут выиграть:

Игровой компьютер HYPERPC CYBER PLATINUM

Смартфон Apple iPhone 14 Pro

Игровую консоль PlayStation 5

Игровой монитор HP OMEN

Систему виртуальной реальности Oculus Quest 2

Игровое компьютерное кресло DXRacer OH/FE08/NB

Смарт - часы Apple Watch Series 7

- Apple Watch Series 7 Игровой руль Logitech G29

Игровую консоль Nintendo Switch

Наушники Apple AirPods Pro и HyperX Cloud Orbit S

Apple AirPods Pro HyperX Cloud Orbit S Игровую клавиатуру Logitech G915 Tactile

Множество промокодов на €5, €10 и €15





За каждую акционную ставку игрок получает так называемые очки опыта (XP). Чем больше размер ставки, тем больше ХР. Поставив €3, игрок получает 1 ХР, а за ставку в €377 начисляется 1500 XP. Стать обладателем наград может любой игрок, сделавший хоть одну ставку, так как розыгрыш призов проводится случайным образом среди всех участников акции. Но, конечно, чем больше XP - тем больше билетов у игрока, а, значит, тем выше его шансы на победу.

Розыгрыши призов будут проводиться после каждого этапа. Первый розыгрыш состоится сразу после окончания турнира The Lima Major, 7 марта, на странице акции.

Участвуйте в промо, делайте ставки на киберспорт на 1xBet и выигрывайте топовые призы от легендарного букмекера!