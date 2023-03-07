«Челси» может вернуть Абрахама из «Ромы» за 80 млн евро

Дата публикации: 07-03-2023

По информации «The Athletic», «Челси» рассматривает вариант с обратным выкупом Тэмми Абрахама, выступающего за «Рому».



Форвард обучался футболу в структуре «аристократов», но пробиться в основу лондонской команды ему не удалось. В 2021 году он перебрался в «Рому». Сумма трансфера составила 40 млн евро. При этом контрактом предусмотрена возможность обратного выкупа. Активировать данную опцию «Челси» может до завершения ближайшего трансферного окна. В этом случае «синим» придется заплатить за бомбардира 80 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе Абрахама 24 встречи за «Рому» (6 забитых мячей, 6 результативных пасов). Соглашение 25-летнего игрока с римским клубом действует до лета 2026 года.