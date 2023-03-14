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Бразильский вундеркинд Роке откажет «Арсеналу» из-за желания играть в «Барселоне»

Дата публикации: 14-03-2023

По данным ресурса «Goal», Витор Роке, считающийся одним из наиболее талантливых молодых футболистов, хочет стать игроком «Барселоны». Ради трансфера в каталонскую команду он готов отказаться от перехода в «Арсенал».

Сообщается, что Эду Гаспар, являющийся спортивным директором «Арсенала», контактировал с «Атлетико Паранаэнсе», за который выступает Роке. Однако форвард заявил о желании выступать за «Барселону». Витор интересен «блаугранас», клуб планирует оформить его трансфер по окончании сезона.

Переговоры с «Барселоной» по Роке пока приостановлены. Стартовое предложение команды Хави в 25 млн евро «Атлетико Паранаэнсе» не устроило. Бразильцы готовы отпустить 18-летнего исполнителя за сумму не менее 45 млн евро.

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