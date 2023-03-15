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«Ливерпуль» намерен подписать Гави после аннулирования его нового контракта с «Барселоной»

Дата публикации: 15-03-2023

«Ливерпуль» хочет подписать Гави, соглашение которого с «Барселоной» ранее было аннулировано в судебном порядке. Информацией поделился британский таблоид «The Times».

Изначально суд принял решение в пользу каталонцев и позволил зарегистрировать Гави как игрока «сине-гранатовых». В Ла Лиге с этим не согласились и отменили регистрацию по причине финансовых проблем «Барселоны». Позднее суд данное решение поддержал. В случае окончательного утверждения этого решения ближайшим летом Гави окажется в статусе свободного агента, чем хочет воспользоваться «Ливерпуль».

На хавбека также претендует «Ман Сити».

Новый контракт Гави с «Барсой» действовал до июня 2026 года. В нынешнем сезоне на его счету 36 встреч (2 гола, 5 ассистов).

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