Павар изменил свое мнение и хочет остаться в «Баварии»

Дата публикации: 15-03-2023

Бенжамен Павар, по всей видимости, останется в «Баварии», пишет Флориан Плеттенберг.



Ранее ряд источников сообщали, что защитник раздумывает над уходом из мюнхенской команды. Среди возможных вариантов продолжения его карьеры назывались «Барселона» и «МЮ». Сам футболист якобы хотел присоединиться к «сине-гранатовым», о чем каталонскому клубу сообщили его представители.



Однако Плеттенберг опроверг данную информацию. Журналист заявил, что Павар близок к пролонгации трудовых отношений с «Баварией». Переговоры между сторонами не начались, но мюнхенцам нравится, что игрок решил остаться. Скорее всего, клуб сделает ему предложение по продлению контракта.



С начала сезона Павар провел за «Баварию» 31 матч (6 забитых мячей, 1 голевой пас).