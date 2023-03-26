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Компани претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма» в случае ухода Конте

Дата публикации: 26-03-2023

«The Guardian» информирует, что «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает кандидатуру Венсана Компани в качестве преемника Антонио Конте, который может покинуть пост наставника лондонцев.

Ранее появилась информация, что отставка итальянского специалиста должна состояться на этой неделе из-за негативных отзывов об игроках «Тоттенхэма».

Среди других вариантов значился Маурисио Почеттино, уже возглавлявший «шпор» в 2014-2019 годах.

В настоящее время Компани тренирует «Бернли», выступающий в Чемпионшипе. По итогам 37 туров команда под руководством 36-летнего бельгийца лидирует в чемпионате.

«Тоттенхэм» занимает 4-ю строчку в АПЛ с отставанием от лидирующего «Арсенала» в 20 очков. Ранее лондонцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Милану».

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