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«Астон Вилла» пока проявляет самый предметный интерес к Абрахаму

Дата публикации: 28-03-2023

«Calciomercato» информирует, что «Астон Вилла» нацелилась на Тэмми Абрахама. Клуб, возглавляемый Унаи Эмери, проявляет предметный интерес к форварду «Ромы». Сам игрок, контракт которого с римлянами действует до июня 2026 года, может согласиться покинуть Италию ради возвращения на Туманный Альбион.

В прошлом сезоне 25-летний англичанин был одним из лидеров нападения «Ромы». Текущий сезон для него получается не таким удачным. В 38 встречах за «джаллоросси» Абрахам отметился 7 забитыми мячами и 6 ассистами, что не устраивает боссов клуба.

«Рома» выкупила права на футболиста в 2021 году у «Челси» за 40 миллионов евро. По окончании сезона клуб не станет препятствовать уходу Абрахама, если по нему будет предложение на аналогичную сумму.

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