1xBet – официальный беттинг-партнер перуанской Liga 2

Дата публикации: 07-06-2023

Всемирно известный бренд 1xBet стал партнером Liga 2 – второго дивизиона в системе перуанских футбольных лиг. Соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Официальная церемония подписания партнерского соглашения состоялась в Лиме 16 мая.

Перуанская Лига 2 была основана в далеком 1943 году. Инвестиции и зрелищная игра помогли лиге увеличить количество команд до 14, а в дальнейшем организация планирует расшириться до 16 клубов. Первым этапом увеличения активности Лиги 2 в медиаполе станет показ более 50% матчей на ТВ и ОТТ платформах. Теперь болельщики смогут следить за своими любимыми командами не выходя из дома и делать ставки на матчи с надежным букмекером 1xBet.

Согласно условиям контракта, Liga 2 временно изменит свое название на Liga 2 1xBet. Логотип Liga 2 1xBet будет размещен на всех комплектах игровой формы, официальном сайте лиги, в соцсетях клубов, лиги и на билетах. Также на всех стадионах лиги будут установлены баннеры с логотипом Liga 2 1xBet. Букмекерская компания сможет использовать в рекламных материалах предоставленные лигой изображения, видео, а также логотипы клубов.

“Мы рады стать официальным партнером Liga 2, - заявил официальный представитель букмекерской компании Carlos Eduardo Ferreira. — 1xBet — один из самых популярных беттинговых брендов мира. Наша компания работает в десятках стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки, а ее официальный сайт представлен на более чем 60 языках. У 1xBet есть действующие партнерские соглашения и спонсорские контракты с ФК Барселона, ПСЖ, Лилль, Ла Лигой, Серией А и другими известными всему миру спортивными брендами и организациями. Партнерское соглашение с Peruvian Segunda División станет логичным продолжением нашей поддержки спорта и будет способствовать повышению узнаваемости 1xBet в Перу”.





«Заключение соглашения с международным брендом является важной вехой для Liga 2 и мы уверены, что добьемся больших успехов на благо развития местного футбола. Наличие такого спонсора, как 1xBet, приближает нас к нашей цели — помочь клубам второго дивизиона достичь экономической стабильности, что гарантирует коммерческий рост турнира», — заявил президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано.





Всю важную информацию о совместных проектах можно будет найти в социальных сетях 1xBet и Liga 2 1xBet.





Об 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

В списке официальных партнеров 1xBet — Барселона, ПСЖ, Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О FPF

Федерация футбола Перу (FPF) является высшим руководящим органом этого вида спорта в стране, входит в состав ФИФА и КОНМЕБОЛ. Основанная более 100 лет, эта организация отвечает за установление руководящих принципов развития футбола на национальном уровне в различных дисциплинах и категориях. Основные функции FPF — содействие увеличению популярности футбола в Перу, повышение уровня соревнований, улучшение футбольной инфраструктуры и организация подготовки юных спортсменов.