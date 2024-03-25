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«Кристал Пэлас» интересуется игроком «Спортинга» Эдвардсом

Дата публикации: 25-03-2024

«Кристал Пэлас» интересуется Маркусом Эдвардсом из «Спортинга». «A Bola» информирует, что португальцы готовы рассмотреть предложения по вингеру в летнее межсезонье.

У Эдвардса есть опыт выступления в АПЛ. Он является выпускником академии «Тоттенхэма». За первую команду «шпор» дебютировал в 2016 году, но закрепиться в клубе ему не удалось. В 2019 году Маркус покинул Лондон, выбрав для продолжения карьеры «Виторию Гимараэш».

За «Спортинг» Эдвардс выступает с января 2022 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 38 матчей за португальскую команду (6 голов, 8 результативных передач).

Контракт англичанина со «львами» действует до июня 2026 года. Рыночный ценник на Эдвардса составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

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