«Кристал Пэлас» интересуется игроком «Спортинга» Эдвардсом

Дата публикации: 25-03-2024

«Кристал Пэлас» интересуется Маркусом Эдвардсом из «Спортинга». «A Bola» информирует, что португальцы готовы рассмотреть предложения по вингеру в летнее межсезонье.



У Эдвардса есть опыт выступления в АПЛ. Он является выпускником академии «Тоттенхэма». За первую команду «шпор» дебютировал в 2016 году, но закрепиться в клубе ему не удалось. В 2019 году Маркус покинул Лондон, выбрав для продолжения карьеры «Виторию Гимараэш».



За «Спортинг» Эдвардс выступает с января 2022 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 38 матчей за португальскую команду (6 голов, 8 результативных передач).



Контракт англичанина со «львами» действует до июня 2026 года. Рыночный ценник на Эдвардса составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).