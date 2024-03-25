«Реал» готов предложить «Ливерпулю» 75 млн фунтов за покупку Александер-Арнольда

Дата публикации: 25-03-2024

«Реал» хочет заполучить Трента Александер-Арнольда и готов выложить за него 75 млн фунтов (порядка 87,7 млн евро). Информацию разместило издание «The Sun».



«Ливерпуль», владеющий контрактом защитника, не намерен отпускать его. «Мерсисайдцы» попытаются оформить с одним из своих лидеров новое соглашение. Для английского клуба пролонгация контракта с Александер-Арнольдом будет приоритетной целью на ближайшее лето. Действующий трудовой договор с игроком истекает в 2025 году.



В текущем сезоне англичанин появлялся на поле в футболке «Ливерпуля» в 29 встречах (2 забитых мяча, 10 результативных передач).



Трансферная стоимость 25-летнего правого защитника равняется 70 млн евро (по версии Transfermarkt.de).