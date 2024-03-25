Скауты «Ювентуса» просмотрели игрока «Локомотива»

Дата публикации: 25-03-2024

«Tuttosport» пишет, что сотрудники «Ювентуса» присутствовали на игре Албании с Чили, где смотрели за действиями Марио Митая, права на которого принадлежат «Локомотиву».



Скауты туринцев высоко оценили игровые качества защитника, который был активен на левом фланге, и отметили, что у него большие перспективы. Сборная Митая уступила Чили со счетом 0:3.



Следует отметить, что «Ювентус» согласен на финансовые требования, выдвинутые футболистом. Также «бьянконери» устраивает и ценник на албанца. В скором времени итальянская команда может начать переговоры с «Локомотивом».



В этом сезоне в активе Митая 19 матчей (без результативных действий). Контракт Марио с «железнодорожниками» истекает в 2027 году. Ценник на фулбека составляет 1,5 млн евро («Transfermarkt»).