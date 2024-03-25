«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену

Дата публикации: 25-03-2024

«Наполи» определился с заменой Виктору Осимхену, который в летнее межсезонье может покинуть команду. «Get Italian Football News» пишет, что неаполитанцы заинтересованы в услугах Сантьяго Хименеса, принадлежащего «Фейеноорду». Сумма трансфера может составить 50 млн евро.



Нападающий воспитывался в структуре «Крус Асуль». На взрослом уровне он дебютировал в 2020 году. «Фейеноорд» стал первым европейским клубом в карьере мексиканского футболиста. Команда из Роттердама выкупила права на него в 2022 году за 6 миллионов евро.



В сезоне 2023/2024 на счету 22-летнего Сантьяго 35 встреч с 24 забитыми мячами и 5 голевыми пасами).



Соглашение с Хименесом действует до середины 2027 года. Transfermarkt.de оценивает форварда в € 45 млн.