ПСЖ разгромил «Гавр» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

Дата публикации: 23-11-2025 01:43

Завершился матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2025/2026, в котором встретились столичный «ПСЖ» и команда «Гавр». Противостояние проходило на домашней арене парижан - стадионе «Парк де Пренс», где собрались многочисленные болельщики обеих команд. Главным судьёй этой встречи выступил Матьё Вернис, строго и компетентно контролировавший ход поединка. В итоге уверенную победу одержали хозяева - Пари Сен-Жермен выиграл с убедительным счётом 3:0 и тем самым продолжил свою серию успешных выступлений в Лиге 1.

Счёт в этом матче был открыт на 29-й минуте - точный удар нанёс южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин, воспользовавшись ошибкой соперника. После перерыва преимущество ПСЖ стало ещё более ощутимым: на 66-й минуте португальский хавбек Жоау Невеш реализовал отличную комбинацию партнеров и удвоил преимущество своей команды. Окончательно точку в матче поставил Брэдли Баркола - на 87-й минуте он в третий раз за вечер поразил ворота «Гавра», доведя счёт до разгромного 3:0.

Благодаря этой победе парижане укрепились на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 30 очков после 13 сыгранных встреч. Команда «Гавр» с 14 очками сейчас располагается на 12-й позиции и пока что находится в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Для ПСЖ это важный успех, позволяющий не только возглавить таблицу, но и создать хороший задел на дальнейшую борьбу за золото.

В рамках следующего тура национального первенства «ПСЖ» предстоит встретиться с амбициозным «Монако» - игра состоится 29 ноября. А «Гавр» сыграет против «Лилля» днём позже - 30 ноября. Болельщиков ожидают новые захватывающие поединки!