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Уругвай - Колумбия 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Гран Парк Сентраль (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 25000
8 Октября 2021, Пятница. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
ЭквадорКолумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Уругвай. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Колумбия
Главные тренеры
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
Колумбия Рейнальдо Руэда
История личных встреч
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Уругвай0 : 0 2 : 4Колумбия
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Колумбия0 : 3Уругвай
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 10 Колумбия2 : 2Уругвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Уругвай3 : 0Колумбия
29.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия2 : 0Уругвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Уругвай2 : 0Колумбия
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Колумбия4 : 0Уругвай
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Уругвай3 : 1Колумбия
07.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Колумбия0 : 1Уругвай

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