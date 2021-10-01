Уругвай - Колумбия 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Гран Парк Сентраль (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 25000
8 Октября 2021, Пятница. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Уругвай. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Колумбия
Главные тренеры
|Оскар Васингтон Табарес Сильва
|Рейнальдо Руэда
История личных встреч
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|0 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 10
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|3 : 0
|29.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|2 : 0
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|4 : 0
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|3 : 1
|07.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|0 : 1