Осасуна - Гранада 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Гранада, которое состоится 22 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|12.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|18.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|03.02.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|1 : 0
|02.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|2 : 0
|07.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 1
|05.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|0 : 0
|13.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|15.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1