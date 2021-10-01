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Осасуна - Гранада 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
ОсасунаГранада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Гранада, которое состоится 22 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
24.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Осасуна3 : 1Гранада
12.01.2021 Испания - Примера Тур 4 Гранада2 : 0Осасуна
23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Осасуна0 : 3Гранада
18.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Гранада1 : 0Осасуна
03.02.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Осасуна1 : 0Гранада
02.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Гранада2 : 0Осасуна
07.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Гранада1 : 1Осасуна
05.11.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Осасуна0 : 0Гранада
13.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Осасуна2 : 1Гранада
15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Гранада1 : 1Осасуна

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