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ЦСКА - Крылья Советов 23 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
ЦСКАКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА1 : 0Крылья Советов
14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов2 : 0ЦСКА
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 ЦСКА6 : 0Крылья Советов
31.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов0 : 0ЦСКА
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 1Крылья Советов
18.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2ЦСКА
21.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Крылья Советов
24.07.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 2ЦСКА
11.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 ЦСКА2 : 0Крылья Советов
02.03.2015 Кубок России 1/4 финала ЦСКА1 : 0Крылья Советов

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