Эвертон - Уотфорд 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Уотфорд, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 3
|29.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 0
|10.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 2
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|05.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 2
|12.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|10.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1