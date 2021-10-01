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Эвертон - Уотфорд 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ЭвертонУотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Уотфорд, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Уотфорд2 : 3Эвертон
29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон2 : 0Уотфорд
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон1 : 0Уотфорд
09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Уотфорд1 : 0Эвертон
10.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон2 : 2Уотфорд
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Уотфорд1 : 0Эвертон
05.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон3 : 2Уотфорд
12.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 0Уотфорд
10.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 15 Уотфорд3 : 2Эвертон
09.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 1Эвертон

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