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Вольфсбург - Фрайбург 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
ВольфсбургФрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Нидерланды Марк ван Боммел
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
31.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Фрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург1 : 0Вольфсбург
09.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург3 : 3Вольфсбург
22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Вольфсбург1 : 3Фрайбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург0 : 2Вольфсбург
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Вольфсбург3 : 1Фрайбург
05.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 1Фрайбург
05.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Фрайбург0 : 3Вольфсбург

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