Вольфсбург - Фрайбург 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3