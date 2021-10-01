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Вильярреал - Кадис 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
26 Октября 2021, Вторник. 22:30 МСК. Ла Лига, 11-й тур
ВильярреалКадис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Кадис, которое состоится 26 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Вильярреал2 : 1Кадис
25.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Кадис0 : 0Вильярреал
18.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Вильярреал3 : 0Кадис
04.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 2Вильярреал

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