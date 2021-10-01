Вильярреал - Кадис 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
26 Октября 2021, Вторник. 22:30 МСК. Ла Лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Кадис, которое состоится 26 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Альваро Сервера
История личных встреч
|21.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|25.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|18.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|04.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2