Чехия - Кувейт 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
11 Ноября 2021, Четверг. 20:30 МСК. Товарищеский матч 2021
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Кувейт, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Тварищеский матч 2021, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Кувейт
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Тамер Энад