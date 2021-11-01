Чили - Эквадор 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
17 Ноября 2021, Среда. 03:15 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Эквадор, которое состоится 17 ноября 2021 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Эквадор
Главные тренеры
|Мартин Ласарте
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|0 : 0
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 2
|1 : 2
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|2 : 1
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|3 : 0
|12.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 0
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|2 : 1
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|3 : 1
|16.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|3 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|1 : 0
|13.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|1 : 0