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Чили - Эквадор 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
17 Ноября 2021, Среда. 03:15 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
ЧилиЭквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Эквадор, которое состоится 17 ноября 2021 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чили. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Эквадор
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Эквадор0 : 0Чили
22.06.2019 Кубок Америки Группа C. Тур 2 Эквадор1 : 2Чили
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Чили2 : 1Эквадор
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Эквадор3 : 0Чили
12.06.2015 Кубок Америки Группа A Чили2 : 0Эквадор
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Чили2 : 1Эквадор
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Эквадор3 : 1Чили
16.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Эквадор3 : 0Чили
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Чили1 : 0Эквадор
13.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Эквадор1 : 0Чили

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