Белененсеш - Бенфика 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
27 Ноября 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белененсеш - Бенфика, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Фелипе Мануэл Нуньеш Кандиду
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|08.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 3
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 0
|26.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|31.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 2
|17.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|11.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 0
|30.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 1
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|5 : 0
|13.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|4 : 0