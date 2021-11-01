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23:30  ru Белененсеш - Бенфика
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Белененсеш - Бенфика 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
27 Ноября 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
БелененсешБенфика

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белененсеш - Бенфика, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Фелипе Мануэл Нуньеш Кандиду
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
08.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Белененсеш0 : 3Бенфика
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 0Белененсеш
26.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Белененсеш
31.01.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 2Белененсеш
17.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш0 : 2Бенфика
11.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика2 : 2Белененсеш
27.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Белененсеш2 : 0Бенфика
30.01.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Белененсеш1 : 1Бенфика
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика5 : 0Белененсеш
13.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика4 : 0Белененсеш

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