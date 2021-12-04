Лилль - Труа 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
4 Декабря 2021, Суббота. 21:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Труа, которое состоится 04 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Труа
Труа
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Лоран Батлес
История личных встреч
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|14.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 2
|23.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 3
|21.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|03.03.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|4 : 0
|14.10.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1