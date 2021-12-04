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Лилль - Труа 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
4 Декабря 2021, Суббота. 21:00 МСК. Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ЛилльТруа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Труа, которое состоится 04 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Труа1 : 0Лилль
14.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль2 : 2Труа
23.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Лилль1 : 3Труа
21.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Труа1 : 1Лилль
28.10.2015 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль2 : 1Труа
02.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль1 : 1Труа
15.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 5 Труа1 : 1Лилль
03.03.2007 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль4 : 0Труа
14.10.2006 Франция - Лига 1 Тур 9 Труа1 : 1Лилль

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