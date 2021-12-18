Ренн - Лорьян 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лорьян, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 3
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 2
|24.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 3
|07.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0