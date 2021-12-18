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Ренн - Лорьян 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
РеннЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лорьян, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян0 : 2Ренн
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Ренн1 : 1Лорьян
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 3Ренн
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 0Лорьян
29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян2 : 1Ренн
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ренн3 : 2Лорьян
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн2 : 2Лорьян
24.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Лорьян1 : 1Ренн
04.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 31 Лорьян0 : 3Ренн
07.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн1 : 0Лорьян

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