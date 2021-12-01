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Блэкпул - Мидлсбро 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Стивен Мартин (Стаффордшир, Англия);
Блэкпул Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Мидлсбро, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
АнглияНил Критчли
АнглияКрис Уилдер
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Мидлсбро1 : 2Блэкпул
11.08.2021Англия - Кубок лиги1-й раундБлэкпул3 : 0Мидлсбро
10.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 30Блэкпул1 : 2Мидлсбро
30.09.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Мидлсбро1 : 1Блэкпул
11.01.2014Англия - ЧемпионшипТур 25Блэкпул0 : 2Мидлсбро
17.08.2013Англия - ЧемпионшипТур 3Мидлсбро1 : 1Блэкпул

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