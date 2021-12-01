Блэкпул - Мидлсбро 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Стивен Мартин (Стаффордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Мидлсбро, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Нил Критчли
|Крис Уилдер
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 2
|11.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 0
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 2
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 1
|11.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 25
|0 : 2
|17.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 3
|1 : 1