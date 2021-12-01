Лидс Юнайтед - Бёрнли 02 Января прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Шон Дайч
История личных встреч
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 4
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 0
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 3 : 5
|09.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 1
|15.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 36
|2 : 1
|21.09.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 8
|1 : 2