Кабо-Верде - Буркина-Фасо 13 Января прямая трансляция
Стадион: Пауля Бийя (Яунде, Камерун), вместимость: 60000
13 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Амин Омар (Египет);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Буркина-Фасо, которое состоится 13 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пауля Бийя (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кабо-Верде
Буркина-Фасо
Главные тренеры
|Педро Лейтао Брито
|Каму Мало
История личных встреч
|14.11.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 6
|4 : 0
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 2
|0 : 2