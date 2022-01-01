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Бордо - Страсбург 23 Января прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция);
Бордо Страсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Страсбург, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
ШвейцарияВладимир Петкович
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
01.12.2021Франция - Лига 1Тур 16Страсбург5 : 2Бордо
04.04.2021Франция - Лига 1Тур 31Бордо2 : 3Страсбург
20.12.2020Франция - Лига 1Тур 16Страсбург0 : 2Бордо
15.12.2019Франция - Лига 1Тур 18Бордо0 : 1Страсбург
30.01.2019Франция - Кубок лиги1/2 финалаСтрасбург3 : 2Бордо
26.01.2019Франция - Лига 1Тур 22Страсбург1 : 0Бордо
12.08.2018Франция - Лига 1Тур 1Бордо0 : 2Страсбург
03.02.2018Франция - Лига 1Тур 24Страсбург0 : 2Бордо
08.12.2017Франция - Лига 1Тур 17Бордо0 : 3Страсбург
16.03.2008Франция - Лига 1Тур 29Бордо3 : 0Страсбург

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