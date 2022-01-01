Бордо - Страсбург 23 Января прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Страсбург, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|5 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 3
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|30.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 2
|26.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|12.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|08.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 3
|16.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0