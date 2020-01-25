Марокко - Малави 25 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
25 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Пасифик Ндабихавенимана (Бурунди);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Малави, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Малави
Главные тренеры
|Вахид Халилходжич