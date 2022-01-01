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Ливерпуль - Лидс Юнайтед 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Ливерпуль Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лидс Юнайтед, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
АргентинаМарсело Бьельса
История личных встреч
12.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лидс Юнайтед0 : 3Ливерпуль
19.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Лидс Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль25176264-205776,0
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
6 Арсенал23133736-264260,9
7 Вулверхэмптон24124823-184055,6
8 Тоттенхэм Хотспур23123831-313956,5
9 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
10 Саутгемптон25711732-373242,7
11 Лестер Сити23761037-432739,1
12 Астон Вилла24831331-372737,5
13 Кристал Пэлас25511932-362634,7
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед24581129-502331,9
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Уотфорд24531624-431825,0
19
Зона вылета
Бёрнли22211920-291725,8
20
Зона вылета
Норвич Сити25451615-531722,7

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