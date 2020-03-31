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Коста-Рика - США 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика), вместимость: 35175
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
Коста-Рика США

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - США, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коста-Рика
США
Главные тренеры
КолумбияЛуис Фернандо Суарес
СШАГрегг Берхалтер
История личных встреч
14.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 6 США2 : 1Коста-Рика
10.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США4 : 0Коста-Рика
01.02.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 0Коста-Рика
02.02.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США2 : 0Коста-Рика
02.09.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 7 США0 : 2Коста-Рика
23.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала Коста-Рика0 : 2США
16.11.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 2 Коста-Рика4 : 0США
08.06.2016 Кубок Америки Группа A США4 : 0Коста-Рика
14.10.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США0 : 1Коста-Рика
07.09.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 7 Коста-Рика3 : 1США
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США13 25
3
Финальная часть
Мексика13 25
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама13 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас13 4

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