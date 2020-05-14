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Штутгарт - Кёльн 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 34-й тур
Штутгарт
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      США Пеллегрино Матараццо
      Германия Штеффен Баумгарт
      История личных встреч
      19.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Штутгарт
      27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт0 : 2Кёльн
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн0 : 1Штутгарт
      23.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт1 : 1Кёльн
      04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн2 : 3Штутгарт
      13.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт2 : 1Кёльн
      23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн1 : 3Штутгарт
      16.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт1 : 3Кёльн
      04.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн0 : 0Штутгарт
      30.08.2014 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 2Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария33244595-357676,8
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д33213983-516666,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер33187878-466161,6
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг331761071-365757,6
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург331510857-445555,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Унион33159947-425454,5
      7 Кёльн331410951-475252,5
      8 Хоффенхайм331371357-554646,5
      9 Майнц331361448-434545,5
      10 Боруссия М331191349-604242,4
      11 Бохум331261536-494242,4
      12 Айнтрахт Ф3310111243-474141,4
      13 Вольфсбург331251641-524141,4
      14 Аугсбург33981637-553535,4
      15 Герта33961836-693333,3
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт336121539-583030,3
      17
      Зона вылета
      		Арминия335121626-522727,3
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт33392127-801818,2

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