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Рубин - Уфа 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 30-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Рубин
Уфа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Уфа, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рубин
      Казань
      Уфа
      Уфа
      Главные тренеры
      Россия Леонид Викторович Слуцкий
      Россия Алексей Борисович Стукалов
      История личных встреч
      24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа1 : 1Рубин
      14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа0 : 3Рубин
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Рубин3 : 0Уфа
      01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа0 : 0Рубин
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Рубин0 : 0Уфа
      24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин1 : 1Уфа
      20.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа0 : 0Рубин
      07.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Уфа
      30.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа2 : 1Рубин
      07.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин2 : 1Уфа
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит29198266-276574,7
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 Краснодар29147841-294956,3
      5 ЦСКА291451038-294754,0
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Ахмат291321435-374147,1
      8 Крылья Советов291251239-354147,1
      9 Ростов291081147-473843,7
      10 Спартак М291081136-393843,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Урал29791325-343034,5
      13
      Стыковая зона
      		Химки296111232-462933,3
      14
      Стыковая зона
      		Рубин29851633-542933,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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